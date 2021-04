Skarbówka nie chce płacić za swoje błędy. Podatnicy dostają symboliczne odszkodowania

W 2015 roku organy podatkowe wypłaciły podatnikom 14,3 mln zł z tytułu odszkodowań za błędne decyzje. W 2020 roku ta kwota spadła do 210 tys. zł. To i tak więcej niż w 2019 roku, gdy organy wyceniły swoje winy na 250 zł. Nie tysięcy – po prostu 250 zł. Kwota ta została podzielona między dwóch podatników, którzy wykazali, że skarbówka w nieuzasadniony sposób zarzuciła im przestępstwa podatkowe. Liczby przytacza "Dziennik Gazeta Prawna" powołując się na informacje z Ministerstwa Finansów. Stanowią one odpowiedź na interpelację poselską.

Przykładów firm, które zamiast się rozwijać, koncentrują cała swoja uwagę na przygotowaniu się do złożonego postępowania podatkowego, jest wiele. Jeśli nawet po miesiącach urząd umorzy sprawę przyznając, że nieprawidłowości nie było, nie jest to równoznaczne z jakimkolwiek odszkodowaniem za wyrządzoną przy okazji szkodę. O to każdy podatnik musi zawalczyć sam, angażując się w kolejne postępowanie. To zabiera czas i pieniądze. Jak pokazują zaprezentowane przez MF liczby, topnieje grono podatników, którzy mają ochotę i siłę, by dochodzić swoich praw. Nawet jeśli mają rację.