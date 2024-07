Skarbówka ujawnia: to oni najczęściej nam donoszą

Byli małżonkowie, sąsiedzi i bliscy współpracownicy najczęściej donoszą na podatników do skarbówki. Jak wynika z danych, do których dotarł "Fakt", w zeszłym roku liczba takich donosów wyniosła ok. 46 tysięcy. Izby Administracji Skarbowej nazywają te donosy zgłoszeniami sygnalnymi, które mogą stać się podstawą do wszczęcia kontroli.