Skarbówka w szkole nauki jazdy. Skończyło się na wielkim przelewie zaległego podatku

KAS przypomina, że do zapłaty daniny solidarnościowej zobowiązane są osoby fizyczne, których dochód przekracza 1 mln zł. Tacy podatnicy, oprócz podatku dochodowego, są zobowiązani zapłacić też 4 proc. nadwyżki od dochodu ponad 1 mln zł. Danina jest przekazywana na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

W ostatnich tygodniach podlaska KAS wykryła też m.in. proceder wprowadzania do obrotu tzw. pustych faktur VAT, by nielegalnie obniżyć należny podatek. W sprawie wszczęto osiem postępowań podatkowych, firmy uczestniczące w tych nielegalnych działaniach wpłaciły do budżetu państwa 2 mln zł należnego podatku VAT.