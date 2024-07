Zmieniło się prawo. Skarbówka skontroluje wynajmowane mieszkania

NazirSpacerPo... 7 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Brawo , czas skończyć z spekulantami lichwa Janusze biznesu doprowadzili do 200 - 300% wzrostu cen na rynku nieruchomości przez pompowanie sztucznego popytu bo wykupowali mieszkania w celu zysku z wynajmu i okradania ludzi których nie było stać na zakup własnego. Do tego mamy przez ten wynajem dodatkowy bałagan i wzrost kosztów w budynkach dla tych co tam mieszkają i muszą ponosić większe koszty za zwiększony pobór energii w częściach wspólnych , większe zużycie wind , większe koszty za śmieci bo goście nie segregują i często zakłócają spokój na piętrach i całym budynku. Czas skończyć z pseudo biznesem cwaniaków kombinatorów bo nie tylko nie płacą podatku od tego biznesu wynajmu lub kombinują jakiś pseudo ryczałt. Czynsz najmu w Szwajcarii czy Austria itd. to 40-60% najniższej krajowej a w Polsce u Janusza biznesu koszt najmu to 200 - 300% najniższej płacy albo za noc 300 600 zł. SKANDAL i ktoś się powinien zainteresować lichwą z wynajmu i wprowadzić uczciwe zasady wynajmu a nie wolna amerykanka i ceny z kosmosu u Janusze biznesu