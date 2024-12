Skarbówka wygrała spór w NSA. To zła wiadomość dla podatników

NSA orzekł, że po wygaśnięciu tej decyzji termin przedawnienia podatku jest wciąż zawieszony, aż do zakończenia postępowania zabezpieczającego. Co więcej, zajęcie zabezpieczające może się przekształcić w zajęcie egzekucyjne. A to oznacza, że przedawnienie podatku wciąż nie biegnie. Wtedy nie jest ono nawet zawieszone, tylko wprost przerwane. Po przerwaniu bieg terminu przedawnienia biegnie na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny - informuje "DGP".