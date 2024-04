Sprzedajesz często w sieci? Fiskus się o tym dowie. Jest projekt ustawy

Zenek 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

To jest szukanie dodatkowych pieniędzy przez państwa i namawiane ludzi do wyż faj jak nie potrzebujesz nie sprzedawaj żaby nie śmiecić. Jak ktoś ma dziecko i sprzedaje po nim ubranka czy zabawki to zrobienie 30 transakcji nie jest niczym specjalnym. Przecież kupujemy te produkty za już opodatkowane przychody a odsprzedając je nie zarabiamy tylko zmiękczamy wydatek który był już wcześniej opodatkowany między innymi VAT. Ewidentnie czas życia w Europie się kończy i czas udać się do wolnych krajów. Za kilkadziesiąt lat Europa będzie już trzecim światem i sami do tego dążymy. Opryskliwie i fiskalnie państwa ciągle zakazy, zakazy i zwiększanie monitoringu obywateli wprowadza nas w erę niewolnictwa.