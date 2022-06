Sukces opozycji, który ucieszy samotnych rodziców. Chodzi o podatki

Przyjęte poprawki Senatu do ustawy, to m.in. przywrócenie wspólnego opodatkowania się rodziców samotnie wychowujących dzieci ze swymi dziećmi. Zasady zmieniono w 2021 r., a wcześniej funkcjonowały przez trzy dekady. Zgodnie z propozycją Senatu, ten sposób opodatkowania będzie miał zastosowanie także do opieki naprzemiennej.

Radości z wyniku czwartkowego głosowania w Sejmie nie kryją posłanki Koalicji Obywatelskiej. - Wygrały samotne matki i samotni ojcowie. Przywrócono to, co było bardzo ważne. Nie ma podziału na rodziny lepsze i gorsze, na dzieci lepsze i gorsze. Wszyscy mają dokładnie te same prawa - podkreśliła wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska na konferencji.

- Samotna mama czy samotny tato pracują za dwoje i opiekują się dziećmi za dwoje. Dziś najpierw na posiedzeniu Komisji Finansów, później na posiedzeniu Sejmu samotni rodzice wygrali z partią rządzącą, która nie rozumie, że mama plus dziecko to jest rodzina i że tato plus dziecko to też jest rodzina - dodała Monika Wielichowska.

Ustawa o podatku: ważna zmiana dla NGO

Kolejną z przyjętych poprawek jest podwyższenie odpisu podatkowego na rzecz organizacji pożytku publicznego. Będzie wynosił 1,5 proc.

- Od dzisiaj organizacje te i osoby z niepełnosprawnościami, które zbierają 1 proc. na swą rehabilitację, na powrót do zdrowia, będą miały, przynajmniej w części zrekompensowane starty, które były spowodowane nowymi przepisami podatkowymi, wprowadzony przez Polski Ład - komentuje Jagna Marczułajtis-Walczak.

Sejm przyjął nowelizację ustawy, która obniża stawkę PIT z 17 do 12 proc. w połowie maja. Kwota wolna od podatku pozostanie na poziomie 30 tys. zł, a próg podatkowy - na poziomie 120 tys. zł. Ustawę podpisać ma teraz prezydent Andrzej Duda. Zmiany miałyby wejść w życie z początkiem lipca.

