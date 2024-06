Tak plan rządu może uderzyć w portfele Polaków. Zalew komentarzy

Większe podatki od nieruchomości? Fala komentarzy

"Komuś się pomyliło"

Jego zdaniem rząd chce "sterować" sposobem inwestowania obywateli i wskazywać, co jest bardziej, a co mniej opłacalne. "Centralne zarządzanie już było i tylko lewica za tym tęskni" - podkreślił Marczak. Wymienił też negatywne konsekwencje podnoszenia podatków: podwyżki, rozwój szarej strefy i odpływ kapitału.

W odpowiedzi Marczak odrzucił oskarżenia o "pasożytnictwo". Wyjaśnił, że ciężko pracował, by móc kupić mieszkanie na wynajem, które w przyszłości ma być zabezpieczeniem dla jego dzieci. "Jeśli to jest pasożytnictwo i coś złego, to nie zapraszam do dyskusji" - podsumował.