Jest plan podwyżki popularnego podatku. Uderzy we właścicieli wynajmujących mieszkania

Minister finansów chce podnieść stawkę ryczałtu od wynajmu mieszkań

Jak dowiaduje się money.pl z kilku niezależnych źródeł, Ministerstwo Finansów chce podnieść 8,5-proc. ryczałt za najem . Andrzej Domański, szef resortu, chce upiec dwie pieczenie na jednym ogniu: po pierwsze zwiększyć wpływy do nadszarpniętego budżetu państwa, a po drugie zachęcić Polaków, by mniej pieniędzy inwestowali na rynku mieszkaniowym, a więcej na rynku kapitałowym. Skąd taki pomysł?

- Andrzej Domański już od dłuższego czasu chodzi po rynku i opowiada, że chce w Polsce budować kulturę inwestycyjną na wzór trochę tego, co dzieje się w USA. Amerykanie inwestują nie tylko w mieszkania, ale przede wszystkim lokują środki na rynku kapitałowym, inwestując w fundusze inwestycyjne, bezpośrednio w spółki na giełdzie itd. By to się wydarzyło, trzeba za pomocą systemu podatkowego stymulować strumień tych pieniędzy - mówi nam jeden z zaufanych współpracowników ministra finansów.