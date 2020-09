Towary z przemytu tanie nie tylko dzięki ominięciu VAT. Fiskus walczy z procederem

Pitersoon 46 min. temu zgłoś do moderacji 14 0 Odpowiedz

No dobra ale czemu autor do jednego wora wrzuca chiny i Turcję . Turcy słyną z bardzo dobrej jakości materiałów , wiele polskich firm odzieżowych produkuje z tureckich materiałów . To jest po prostu niewiedza , bo w ten sposób się stwierdza , że praktycznie wszystko z zagranicy jest niskiej jakości . Niskiej jakości też są ubrania z sieciówek takich jak sinsay czy new yorker , to też są chińskie produkty .