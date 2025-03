"Uczciwi przedsiębiorcy nie powinni czekać". Brzoska zgłasza nowy pomysł

zgłoś do moderacji

Te Pana wnioski i wytyczne to jedna wielka demagogia i przygotowywanie gruntu pod grube interesy z rządzącymi a nie pomoc dla zwykłych rzetelnych i uczciwych przedsiębiorców. Jak Pan taki wielki i dobry przedsiębiorca jest to dlaczego ludzie którzy u Pana pracują robią to na samozatrudnieniu a nie na umowę o pracę??? Dlaczego ludzie narzekają na warunki umów z Pana firmą???