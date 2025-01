Uderzenie w portfele. Zmiany w podatkach dla księży

Kościół sam przyznał że co niedzielę w Polsce na tak zwaną tacę zbierają ok 10 mln zł, niedziel w roku jest 52. Do tego dochodzą święta kiedy to Polakom chodzącym do kościołów szerzej otwierają się portfele, do tego chrzty, śluby, pogrzeby, komunie, kolędy, to już rocznie miliardy nieopodatkowanej kasy!