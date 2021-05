Ulga termomodernizacyjna w PIT. Łatwo wpaść w pułapkę

eko 1 godz. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

hurra nasza biurokracja trzyma się w najlepsze.....................jest tyle papierów do wypełniani że mam to serdeczne w d....a cała ta ekologia jest tylko dla bogatych bo co ma zrobić babcinka z renciną 1300zł została jej tylko segregacja śmieci........................te co nadają się do spalenia i te co do oddania