Ulgi na 6,4 mld zł. Minister finansów wylicza, co Krajowa Administracja Skarbowa miała dla podatników

- Administracja przyjazna to taka, która stawia potrzeby swoich obywateli w centrum swoich działań – powiedział podczas poniedziałkowego spotkania z dziennikarzami minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

Minister powiedział, że ministerstwo i podległa mu administracja od roku robią wszystko, by pomimo trudnych warunków zapewnić płynną realizację zadań i obsługiwać klientów, a dowodem na to, jak bardzo służby potrafiły dostosować się do nowych warunków jest niespotykana do tej pory informatyzacja działania.

I choć ministerstwo ma świadomość, że przedsiębiorcy działają w bardzo trudnych warunkach i stanie ogromnej niepewności co do przyszłości, to mimo wszystko nie może akceptować naruszania prawa. Kościński określił to mianem zachowywania równowagi pomiędzy interesem obywatela a interesem finansów państwa.

Zobacz także: Reforma podatków. Wyższa kwota wolna zamiast 13. i 14. emerytury?

"W praktyce oznacza to zapewnienie stałych wpływów do budżetu, z którego finansowana jest m.in. walka z Covid-19, ale też wsparcie podatników, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Stale analizujemy możliwe ścieżki pomocy podatnikom dotkniętym skutkami pandemii w tym polegające na odraczaniu terminów płatności niektórych podatków" - powiedział Kościński podając najnowszy przykład: wydłużenie terminu rozliczenia CIT do 30 czerwca br.

Podał wyliczenia, z których wynika, że Krajowa Administracja Skarbowa udziela ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Decyzje o przyznaniu takich ulg wydano już na kwotę 6,4 mld zł.

Wyższe podatki? Minister odniósł się do doniesień

Na poniedziałkowej konferencji minister Kościński odniósł się też do doniesień o wyższych stawkach podatków. Zapewnił, że aktualnie w kierowanym przez niego resorcie nie są prowadzone prace, które miałyby prowadzić do zwiększenia poziomu stawek podatków CIT, VAT i PIT.

- Oczywiście, pracujemy nad tym, by wyrównywać podatki, by byłe sprawiedliwe i pracujemy nad uszczelnianiem. Nie ma planów, by podwyższyć podatek CIT, VAT i PIT. Nie pracujemy nad tym – dodał.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl