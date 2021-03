Będą podwyżki podatków? Minister finansów złożył deklarację

- Oczywiście, pracujemy nad tym, by wyrównywać podatki, by byłe sprawiedliwe i pracujemy nad uszczelnianiem. Nie ma planów, by podwyższyć podatek CIT, VAT i PIT. Nie pracujemy nad tym - powiedział Kościński podczas konferencji prasowej w odpowiedzi na pytanie o podwyżki podatków w 2021 lub przyszłym roku.