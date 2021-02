Luka w VAT. Minister finansów zabrał głos. Będą nowe narzędzia do ścigania przestępców

- Gdy VAT jest uszczelniony, to więcej pieniędzy jest rejestrowane jako przychód przedsiębiorstwa, więc płaci ono też większy CIT. A jak jest większy CIT, to też przeważnie przestaje się bawić i zatrudnia już prawidłowo swoich pracowników na pełen etat na normalnych warunkach, a nie wciąż pod stołem, więc PIT też jest większy - mówił w rozmowie z serwisem wpolsce.pl Tadeusz Kościński.

Jak przypomniał, mamy do czynienia z różnymi rodzajami oszustw vatowskich: od prostej sprzedaży bez paragonu do skomplikowanych karuzel na skalę międzynarodową, w których udział biorą setki firm.

- Pięć lat temu, szacunki nasze i unijne mówiły, że luka VAT w Polsce to ok. 22-24 proc. A w ostatnich latach i my, i KE szacujemy, że jest to ok. 12 proc. To są najważniejsze wskaźniki - mówił Kościński.