Więcej dorobisz bez zakładania działalności gospodarczej. Znamy projekt ustawy

To rozszerzenie obowiązującej już tzw. działalności nierejestrowej.

Dziś jest tak, że jeśli ktoś osiąga przychody z tytułu wykonywanej działalności do połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę (obecnie 1505 zł) i w ciągu ostatnich 5 lat nie prowadził działalności gospodarczej - może formalnie biznesu nie zakładać. Trzeba jedynie prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży i rozliczać przychody w zeznaniu rocznym PIT-36.

Parlamentarzyści doszli do wniosku, że próg dla działalności nierejestrowej jest zbyt niski, przez co zbyt mało osób może z niej skorzystać.

Zobacz także: Nowy podatek Sasina. "Jeśli obejmie przedsiębiorców, to będzie skandal"

Drobny biznes bez komplikacji

Idea jest taka, by ulżyć osobom dorabiającym , np. przydrożnym sprzedawcom kwiatów, grzybów, owoców czy warzyw.

Gdy w 2018 r. wprowadzano działalność nierejestrową, urzędnicy z resortu rozwoju wskazywali, że czas skończyć z czasami, gdy służby skarbowe i policja nękają babcie, które sprzedają pietruszkę, dorabiając do lichej emerytury.

Ustalono, że do poziomu połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę z tytułu prowadzonej działalności biznesu oficjalnie otwierać nie trzeba. Nie ma więc też podstawy do nakładania mandatów i wszczynania postępowań przeciwko ludziom, którzy nie myślą o poważnym biznesie, lecz o przeżyciu do pierwszego.