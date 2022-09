Będzie mniej podatków od spadków i darowizn. Idą duże zmiany

Ogólne założenie podatku od spadków i darowizn jest takie: jeśli zaliczasz się do osób najbliższych spadkodawcy lub darczyńcy, nie musisz płacić podatku, o ile zgłosisz to, że otrzymałeś majątek.

Zobacz także: Premier Morawiecki spodziewa się znaczącego wzrostu bezrobocia w Polsce? "To jedyne tłumaczenie"

Niewysoki limit

1) 9637 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;

2) 7276 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej; 

3) 4902 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

20 lat bez korekty

Podobnie sprawa będzie się miała, gdy teściowie postanowią podarować zięciowi drogi zegarek, by odmierzał czas spędzony z ich córką.

Sęk w tym, że - jak stwierdzili właśnie parlamentarzyści - progi, od których należy uiścić podatek, są nieżyciowe. Postanowiono więc je podnieść: dla pierwszej grupy podatkowej do 36120 zł, dla drugiej do 27090 zł, zaś dla trzeciej do 18060 zł.