Czym jest podatek od wzbogacenia i kiedy trzeba go zapłacić?

Misio 20 min. temu

Podatki to nic innego jak okradanie ludzi co pracują. Powinien być Świat bez podatków a Państwa powinny mieć specjalny fundusz z którego by się ytrzymywały a nie z kasy ludzi pracujących na własne życie. To istne okradanie: podatek od pracy (wynagrodzenia), od wody od prądu od jedzenia od zakupu samochodu od mieszkania, domu od ubrań od deszczu od wszystkiego. Jesteśmy niewolnikami jeśli ktoś tego jeszcze nie wie.