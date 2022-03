Na co zwrócić uwagę, kupując mieszkanie od dewelopera?

Mieszkanie od dewelopera — czym różni się od mieszkania z rynku wtórnego?

Rynek pierwotny umożliwia zakup nieruchomości bezpośrednio od podmiotu, który zajmował się jego budową. Najczęściej oznacza to umowę z deweloperem lub spółdzielnią mieszkaniową. Nabywający mieszkanie staje się pierwszym właścicielem , dzięki czemu może korzystać z rękojmi czy gwarancji ze strony dewelopera, na co nie może liczyć w przypadku nieruchomości z rynku wtórnego.

Na co zwrócić uwagę wybierając dewelopera i mieszkanie?

Wybór dewelopera to bardzo ważna decyzja , ponieważ zdarzają się sytuacje, w których inwestor nie wywiązuje się z obowiązków. Termin oddania mieszkań może się przesunąć, a w najgorszym scenariuszu deweloper może zbankrutować. Pomimo przepisów, które chronią kupujących, często dochodzi do tego, że nabywca traci nie tylko swoje pieniądze, ale także możliwość wprowadzenia się do nowego, wymarzonego mieszkania.

Dlatego tak ważne jest, by wybrać wiarygodnego dewelopera, który na swoim koncie ma wiele zakończonych i oddanych inwestycji. Jak kupić mieszkanie od dewelopera? Warto sprawdzić jak długo firma działa na rynku i przeczytać opinie osób , które zdecydowały się na zakup nieruchomości właśnie u tego dewelopera. Prześledzenie dotychczasowych inwestycji to cenna wiedza , która pozwala zmniejszyć ryzyko związane ze złym ulokowaniem swoich środków.

Na co zwrócić uwagę podpisując umowę z deweloperem?

Plusy i minusy mieszkania od dewelopera

Wiąże się z tym kolejny plus, czyli możliwość zaaranżowania przestrzeni tak, jak się tego chce. Nowe inwestycje zazwyczaj przewidują także możliwość zakupu miejsca parkingowego, co jest niezwykle ważne dla osób, które poruszają się samochodami w dużych miastach.

Dla jednych jest to plus, ale wiele osób narzeka na dojazdy do pracy, szkoły czy przedszkoli. Osoby, które decydują się na zakup mieszkania z rynku pierwotnego, narzekają także na długi czas realizacji inwestycji. To często przeciągające się prace budowlane i odbiory.