Wyłudzenia VAT. Firmy naraziły budżet państwa na blisko 13 mln zł strat

Krajowa Administracja Skarbowa tym razem uderzyła w firmy na terenie Poznania. Funkcjonariusze przejęli dokumentację księgową oraz wkroczyli do dwóch biur na terenie Szczecina.

"Firma z innymi podmiotami pośredniczyła we wprowadzeniu do obrotu gospodarczego fikcyjnych faktur na usługi prawne. Usługi nie były świadczone, a faktury służyły do wygenerowania kosztów, aby obniżyć podatek" - informuje KAS.