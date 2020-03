Wyłudzenia VAT. Rozbito grupę odpowiedzialną za 10 mln zł straty w budżecie

Grupa doprowadziła do uszczuplenia w podatku VAT w kwocie co najmniej 10 mln zł. Wystawiała fikcyjne faktury oraz prowadziła transakcje krajowe i wewnątrzwspólnotowe. Wykorzystywała do tego 24 podmioty gospodarcze na terytorium Polski, jaki i mających siedzibę poza granicami kraju.