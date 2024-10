BMW szefa policji do kasacji. Samochód nie miał autocasco

Po dachowaniu ze służbowego BMW został wrak, nadaje się tylko do kasacji. Jak wynika z ustaleń dziennika, BMW X6 zostało kupione na przełomie 2021/2022 r. przez poprzedniego szefa KGP gen. Szymczyka z myślą o długich podróżach. Służyło m.in. do wyjazdów na granicę z Białorusią. Jego wartość dziś szacowana jest na ok. 350 tys. zł. Samochód nie miał ubezpieczenia AC, bo to norma od lat. Policja nie płaci autocasco ani za radiowozy, ani za drogie pojazdy szefostwa.