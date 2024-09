Co z odszkodowaniem za zniszczone przez powódź auto? Diabeł tkwi w szczegółach

"Masz po powodzi zalany samochód? Pod żadnym pozorem nie odpalaj go! Jeśli zaciągnie ciecz do silnika, może to być podstawą do odmowy wypłaty ubezpieczenia!" - alarmował na platformie X portal remiza.pl. I słusznie, bo - jak twierdzą eksperci, z którymi rozmawiał money.pl - to standardowe wyłączenie w większości dobrowolnych polis komunikacyjnych.