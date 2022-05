Dobry początek roku Grupy PZU. Szybka realizacja strategii

To satysfakcjonujące rezultaty. Trzeba pamiętać, że choć w I kw. 2021 r. wynik był o kilkanaście procent wyższy, to aż 44 proc. tej kwoty stanowił wówczas zysk na wycenie spółki z branży logistycznej w portfelu PZU. Gdybyśmy pominęli to jednorazowe zdarzenie, to zysk po I kw. 2022 r. jest wyższy w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. o 52,5 proc. - wyjaśnia Tomasz Kulik, członek zarządu i dyrektor finansowy PZU.