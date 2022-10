Pomimo inflacji na tym Polacy nie oszczędzają. Najnowsze dane

Experience 18 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Jasne! konta lekarzy pęcznieją, inwestują w domy opieki, nieruchomosci, fotovoltaikę, a opieka marna, jak zwykle, pakiet nic nie daje poza podstawową poradą a jeśli potrzebujesz więcej to bekniesz jak ja, 20 tys. za spie…ną operację robioną hurtem przez faceta po habilitacji jeżdżącego motocykle z jednej kliniki do drugiej żeby było szybciej. Noc w pokoju z zapewnieniem przyniesionej zupy kosztuje tysiąc, lekarz oo operacji ucieka a pacjent zostaje w towarzystwie miłej, ale młodej niedoświadczonej dziewczyny w strachu że gdyby coś nie tak po operacji to nie ma się kto tym zająć. A usługi w firmach medycznych pogorszyły się od czasu masowego przejęcia opieki za PO po likwidacji przychodni w przedsiębiorstwach.