Rośnie liczba ubezpieczonych cudzoziemców. ZUS pokazał liczby

Rośnie liczba ubezpieczonych cudzoziemców

Z danych ZUS wynika, że do Polski do pracy przyjeżdżają osoby w sile wieku, czyli w przedziale od 25. roku życia do 49 lat, przy czym najwięcej osób z zagranicznym paszportem pracuje, będąc w wieku 30-39 lat.

- Udział cudzoziemców w ogólnej liczbie ubezpieczonych w Polsce stale rośnie. Warto jednak przypomnieć, że co prawda obcokrajowcy są uprawnieni do świadczeń, ale to jest zaledwie ok. 1 proc. wydatków, które ponosi Fundusz Ubezpieczeń Społecznych - podkreślił Żebrowski.