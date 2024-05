Ubezpieczenie kredytu i pożyczki. Koniec z nabijaniem w butelkę?

Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) i Związek Banków Polskich (ZBP) wypracowali dobre praktyki w zakresie ubezpieczeń spłaty kredytu (hipotecznego, konsumenckiego lub karty kredytowej) lub pożyczki. Polisa zwykle obejmuje ochronę na wypadek śmierci ubezpieczonego, co gwarantuje spłatę pozostałej części kredytu. Zakres ochrony może być rozszerzony o dodatkowe ryzyka, takie jak ciężka choroba, utrata zdolności do pracy czy niezdolność do pracy z powodu wypadku.