Ubezpieczenie od huraganu. Gwałtowne burze przechodzą nad Polską

W ciągu ostatnich kilkunastu dni przez Polskę przechodziły gwałtowne burze prowadzące do podtopień czy zalań nieruchomości. Efektem burz są także zniszczone dachy, połamane drzewa czy zepsuty sprzęt elektroniczny. Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) przypomina, że kluczem przy otrzymaniu rekompensaty przy zakupionej polisie jest odpowiednie zgłoszenie.

"Ubezpieczyciele w sytuacjach masowych szkód uruchamiają szybkie ścieżki ich likwidacji. Kontaktują się z klientami na danym terenie i wysyłają mobilnych likwidatorów szkód, by jak najszybciej zebrali informacje potrzebne do wypłaty odszkodowania. Często też natychmiast wypłacają zaliczki, by pomóc finansowo poszkodowanym w najpilniejszych wydatkach" - czytamy w "Rz".