Ubezpieczyciele chcą dużych zmian. Przygotowują się do rozmów z rządem

Zdecydowanie jestem za wyborem - ubezpieczenie prywatne, państwowe lub żadne - bo choć płacę tzw. składkę zdrowotną NFZ to jedyny zabieg w życiu musiałam zrobić prywatnie, a kredyt nadal spłacam. Nic skomplikowanego, ot laparoskopowe wycięcie pęcherzyka żółciowego, z zapaleniem, kamieniami i średnio dziewięciogodzinnymi kolkami żółciowymi, z którymi funkcjonować niepodobna. Widać w Polsce to takie proste zabiegi są już uważane za usługę luksusową - w XXI wieku!!! To samo wycięcie migdałów dzieciom - rodzic nie zapłaci, to dziecko w najlepszym razie ogłuchnie na jedno ucho, a w najgorszym się udusi. Taka polityka prorodzinna, taka systemowa ochrona życia narodzonego.