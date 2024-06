"Cisza przed inflacyjną burzą". Nadchodzi podwójne uderzenie w portfele Polaków

fxcy6 40 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

W jakiś dziwny sposób ktoś wpuszcza najemników do Polski. Zabory poprzedziła zdrada naszych elit politycznych. To oni uderzyli w liczebność wojska i jego wyposażenie. Potem wkroczyli zaborcy zbrojnie. Teraz zaczyna dziać się to samo!