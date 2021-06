Ubezpieczenie od boreliozy. Za "kleszczową" polisę zapłacimy parędziesiąt groszy dziennie

Polisa od kleszcza brzmi może niecodziennie, choć podobne oferty weszły już w skład portfolio wielu znanych ubezpieczycieli. Tym samym np. Skycash poleca nam pakiet ochronny dla całej rodziny (również dla zwierzaków) za 41 groszy dziennie, co daje ok. 12 zł każdego miesiąca w przypadku podstawowej wersji.

Na portalu bezpieczny.pl wykupimy natomiast polisę tylko na nasze dziecko i to już za kwotę 33.30 zł rocznie. Sama oferta obejmuje natomiast zwrot kosztów antybiotykoterapii, badań na boreliozę i wizyty lekarskiej - do 500 zł.

Nieco więcej, choć za bardziej kompleksową ochronę, zapłacimy firmie Finli. Pakiet podstawowy dla jednej osoby wynosi w tym przypadku 150 zł rocznie, co obejmuje również zwrot kosztów badań i wizyt lekarskich do 2000 zł. To samo tyczy się konsultacji naszych zwierzaków u weterynarza w związku z podejrzeniem boreliozy (do 1000 zł). W przypadku objęcia ochroną również psa, za całość zapłacimy 252 zł rocznie.