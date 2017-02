500+ a zeznanie podatkowe. Czy świadczenie trzeba rozliczyć w PIT?

Fot. Rawpixel.com

Od kwietnia 2016 roku niektórzy rodzice otrzymują co miesiąc 500 zł na dziecko. Czy powinni wykazać kwoty świadczenia w zeznaniu podatkowym? Pieniądze z Programu 500+ zostały zwolnione z opodatkowania i nie wliczają się do dochodu rodziny. W związku z tym nie trzeba ich uwzględniać w rocznym rozliczeniu PIT.

Co do zasady, świadczenia rodzinne są zwolnione z podatku. Dotyczy to m.in. zasiłków porodowych czy dodatków pielęgnacyjnych. W tej sytuacji, organy i instytucje państwowe nie wysyłają informacji o wypłaconych kwotach. Rodzice korzystający z tego rodzaju wsparcia od rządu nie otrzymają więc formularzy PIT. To na ich podstawie zwykle sporządza się deklaracje podatkowe za miniony rok.

500 zł na dziecko zwolnione od podatku

W przypadku Programu 500+ sytuacja jest dokładnie taka sama. Podatnik nie otrzyma wykazu comiesięcznych kwot i nie uwzględni ich w rozliczeniu za 2016 rok. Podatnicy zadeklarują wyłącznie inne przychody. Jeśli np. zarabiają na podstawie umowy o pracę, rozliczą się na formularzu PIT-37.

Rodzice, którzy nie uzyskują wpływów na konto z innych źródeł, nie mają natomiast obowiązku składania żadnej deklaracji podatkowej za dany rok. W żadnym dokumencie nie deklarują sum pochodzących z rządowego programu. Bez znaczenia jest przy tym fakt, czy świadczenie jest wypłacane na rzecz jednego dziecka, dwójki czy kilkorga dzieci. Zwolnienie od podatku obejmuje każdą kwotę.

O czym jeszcze warto pamiętać? Uzyskane 500 zł nie wpływa na wartość kwoty wolnej od podatku. Nie odbiera także możliwości rozliczenia wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Skoro pieniądze nie wliczają się do dochodu gospodarstwa domowego, nie są też w stanie spowodować przejścia z 18 proc. na 32 proc. podatek, obliczany według skali.

Program 500+ a prawo do ulgi podatkowej

Comiesięczne świadczenie nie jest jedynym przywilejem dla podatników z dziećmi. Rodzice mogą również skorzystać z dodatkowego obniżenia podatku. Kwota 500 zł na dziecko nie ogranicza np. prawa do ulgi prorodzinnej lub jej zwrotu. Oznacza to więcej pieniędzy na każde kolejne dziecko w rodzinie.

Przy wypełnianiu PIT-a, podatnicy mogą więc zastosować obniżkę rocznego podatku. Na pierwsze oraz drugie dziecko wynosi ona 1112,04 zł. Na trzecie, od zeszłego roku rodzice otrzymają zniżkę w wysokości 2000,04 zł, a na czwartą i kolejną pociechę - 2700 zł. Ulgę prorodzinną rozlicza się proporcjonalnie. Co to oznacza w praktyce? Kwotę podatku pomniejsza się o każdy miesiąc sprawowania opieki nad dzieckiem.

Może zdarzyć się tak, że osoba nie osiągnie wystarczającej wysokości podatku do odliczenia pełnej kwoty przysługującej ulgi. W tej sytuacji ma prawo otrzymać różnicę między wartością a kwotą wskazaną w zeznaniu podatkowym. Nadwyżka trafia więc do kieszeni podatnika (tzw. dodatkowy zwrot ulgi). Nie może jednak przekroczyć sumy opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu.

Czy program ma wpływ na inne świadczenia? Przy zasiłku rodzinnym czy dodatku z tytułu urodzenia dziecka ogromne znaczenia ma próg dochodowy, określany przez instytucje. 500 zł nie wlicza się do dochodu, więc nie mogą przyczynić się do przekroczenia wymaganego limitu. Na niekorzyść podatnika w tym wypadku może zadziałać natomiast wysokość ulgi prorodzinnej. Kwota jest doliczana do dochodu, co może doprowadzić do odwrotnej sytuacji i uniemożliwić dalszą wypłatę środków z 500+.

Kto może skorzystać ze świadczenia?

Pieniądze z Programu 500+ są przyznawane na drugie i kolejne dziecko bez spełnienia kryterium dochodowego. Wystarczy złożyć wniosek (w urzędzie gminy), w którym uzupełnia się dane osobowe rodzica (m.in. imię, nazwisko, adres zamieszkania, obywatelstwo), a także informacje o potomstwie (m.in. imiona, nazwiska, numery PESEL, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo i stan cywilny). Ze świadczenia mogą korzystać rodzice i opiekunowie prawni, aż do ukończenia przez syna czy córkę 18. roku życia.

W przypadku osób wychowujących jedno dziecko sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Aby rodzina mogła uzyskać wsparcie ze strony rządu, dochód w gospodarstwie domowym nie może przekroczyć kwoty 800 zł na osobę. Jeśli którekolwiek z dzieci jest niepełnosprawne, limit automatycznie wzrasta do 1200 złotych. Rodzice jedynaków muszą zatem do wniosku dołączyć dodatkowe oświadczenie.

Dokument powinien zawierać informacje o dochodach, które nie zostały zadeklarowane w poprzednim zeznaniu podatkowym. Należą do nich m.in. renty, emerytury, zarobki z zagranicy, alimenty, diety, pomoc socjalna oraz różnego rodzaju stypendia. Dane z urzędów skarbowych są natomiast automatycznie pobierane przez gminy. Jeśli nagle pojawi się dodatkowe źródło zwiększające dochody rodziny, należy złożyć kolejne oświadczenie. W sytuacji, gdy granica 800 zł zostanie przekroczona, świadczenie przestanie być wypłacane.

Chcesz wiedzieć więcej na temat 500 zł na dziecko? Zajrzyj do kompendium wiedzy o programie PiS.