Korekta zeznania podatkowego. Zobacz, jak poprawić błąd w deklaracji PIT

Chcesz poprawić błąd w złożonej deklaracji PIT? A może jednak decydujesz się na przekazanie 1 proc. podatku dla wybranej organizacji? W obu przypadkach sprawdzi się korekta zeznania podatkowego. Formularz z odpowiednią adnotacją wystarczy przekazać do urzędu skarbowego w określonym terminie.

Polskie przepisy dają podatnikowi możliwość skorygowania rozliczenia rocznego. Istnieje jednak konkretny warunek. W tym samym czasie nie może toczyć się przeciwko niemu postępowanie czy kontrola podatkowa. Co to oznacza w praktyce? Nawet, jeśli ktoś zdecyduje się złożyć korektę w trakcie podobnych działań, urząd skarbowy przyjmie dokument, ale nie wywoła on żadnych skutków prawnych.

Jak skorygować złożony PIT?

Poprawki na deklarację można nanieść za pośrednictwem tego samego wzoru formularza. Na przykład, dla korekty PIT-37 za 2016 rok poprawna będzie wersja nr 23 tego druku, a dla PIT-36 za 2013 rok - wersja nr 19. W odróżnieniu od składania zeznania podatkowego po raz pierwszy, w tym przypadku należy po prostu zaznaczyć opcję "korekta zeznania":

O czym warto przy tym pamiętać? Nie wystarczy jedynie uzupełnić pól wymagających poprawy. Podatnik skoryguje zeznanie, wypełniając jeszcze raz cały formularz PIT. Powinien przy tym zwrócić szczególną uwagę na to, aby nie powtórzyć wcześniej popełnionych błędów. Co ważne, nie musi już dołączać do deklaracji druku ORD-ZU, na którym wcześniej należało uzasadnić przyczynę wprowadzanych zmian.

Korekta nie tylko na wypadek błędu

Zdarza się, że w trakcie wypełniania deklaracji do formularza wkradnie się pomyłka. Jeśli podatnik się zorientuje, powinien niezwłocznie skorygować zeznanie. Czasem błąd może dotyczyć wyłącznie kwestii formalnych. Innym razem, źle wypełnione rubryki wpłyną na sytuację finansową. Dzieje się tak np. gdy ktoś zadeklaruje inne przychody niż wystąpiły w rzeczywistości. Może to prowadzić do uszczuplenia należnego podatku albo zapłacenia zbyt dużej daniny.

Opcja korekty sprawdzi się nie tylko w przypadku błędu. Podatnik może z niej skorzystać również po to, by wykazać ulgę podatkową, o której nie wspomniał we właściwej deklaracji. Jeśli dowie się o możliwości odliczenia pieniędzy wpłaconych na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy albo znajdzie zagubioną fakturę za internet, może skorygować zeznanie. Musi jednak pamiętać o dołączeniu druku PIT/O z uwzględnionymi kwotami przysługujących ulg.

Korygujący PIT przyda się również komuś, kto zdecyduje się na przekazanie 1 proc. podatku na organizację pożytku publicznego dopiero po dokonaniu rocznego rozliczenia. Taka opcja jest jednak dostępna wyłącznie, jeśli korekta zostanie złożona w ciągu miesiąca od upływu terminu składania formularzy (np. dla PIT-36 - do 31 maja). Warunkiem niezbędnym jest też zapłacenie pełnej wysokości podatku.

Do kiedy można złożyć korektę zeznania podatkowego?

Podatnik ma czas na złożenie korekty aż do momentu przedawnienia zobowiązania podatkowego. W praktyce jest to 5 lat od końca roku, w którym PIT został przekazany do urzędu skarbowego. Na przykład, w tym roku termin dla większości formularzy upływa 2 maja. Deklaracje za 2016 rok można więc skorygować najpóźniej w 2022 roku.

Pamiętaj

Z końcem 2017 roku upływa pięcioletni okres przedawnienia dla zeznań podatkowych, które podatnicy składali w 2012 roku.

Ile razy można skorzystać z opcji poprawiania PIT-a? Nie istnieje limit żaden limit, który ograniczałby liczbę składanych deklaracji korygujących. Jedynym wyznacznikiem jest okres 5 lat. W tym czasie, podatnik może złożyć nieskończenie wiele korekt. Najważniejsze, aby urząd skarbowy uzyskał ostatecznie bezbłędnie wypełnione zeznanie podatkowe.

Forma deklaracji korygującej. Czy można ją wypełnić przez internet?

Sposób przekazania korekty do fiskusa nie zależy od formy pierwotnego zeznania podatkowego. Błędy można skorygować na papierowym druku i zanieść go bezpośrednio do urzędu skarbowego lub przesłać pocztą. Można też wybrać drogę elektroniczną i posłużyć się gotowym formularzem online.

Niezależnie od formy składanej deklaracji korygującej, podatnik musi pamiętać o podpisie. Tak jak w przypadku podstawowego rozliczenia, tylko podpisany formularz może zostać uznany za poprawnie złożony.

Taka sama sytuacja dotyczy również druków przesyłanych przez internet. W tym wypadku podpis dokumentu stanowią dane uwierzytelniające, czyli np. kwota przychodu z zeszłego roku. Można to zrobić w ramach rządowego systemu e-Deklaracji lub za pośrednictwem jednego z internetowych programów PIT (np. WP money).

Korekta PIT a wspólne rozliczenie małżonków

Małżonkowie mają prawo do rozliczenia wspólnego lub na odrębnych zeznaniach. Nawet, jeśli zdecydują się na złożenie dwóch oddzielnych druków, mogą zmienić zdanie już po przekazaniu ich do urzędu skarbowego. Wystarczy, że do dnia, w którym upływa termin określony dla danego PIT-a (dla większości formularzy jest to 2 maja), dokonają korekty, wypełniając wspólny formularz. Spóźnieni podatnicy nie będą mogli skorzystać z tej możliwości.

Tyle samo czasu na zmianę decyzji mają również małżeństwa, które najpierw wybrały łączne opodatkowanie, a następnie postanowiły z niego zrezygnować. Jeśli spóźnią się z przekazaniem dwóch oddzielnych formularzy na ręce fiskusa, po określonej dacie złożą wyłącznie korektę wspólnego zeznania.

