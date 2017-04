Coraz mniej czasu na rozliczenie PIT. Przypominamy, z jakich ulg podatkowych możesz skorzystać

Fot. Katarzyna Mała / East News

Deklarację PIT warto wypełnić z głową. Nawet, jeśli zostawiasz ten obowiązek na ostatnią chwilę. Termin rozliczeń z fiskusem mija już 2 maja. Wpłacasz oszczędności na konto emerytalne? A może jesteś honorowym dawcą krwi? Sprawdź najpopularniejsze ulgi podatkowe i odliczenia od dochodu. Pozwolą obniżyć podatek.

Ulgi i odliczenia zastosują podatnicy rozliczający się na drukach PIT-37 i PIT-36. Oprócz właściwych deklaracji podatkowych, muszą pamiętać o złożeniu dodatkowego załącznika PIT-O. Bez tego formularza nie uda się skorzystać z przysługujących preferencji.

Ulga prorodzinna dla rodziców z dziećmi

Największą popularnością cieszy się ulga prorodzinna. Rodzice mogą odpisać od podatku 1112,04 zł na pierwszą oraz drugą pociechę. Więcej zyskają opiekunowie wychowujący gromadkę dzieci. Od 2016 roku odliczą aż 2000,04 zł na trzecie dziecko, a na czwarte i każde kolejne - 2700 zł. Kwoty rozlicza się proporcjonalnie za każdy miesiąc. Co to oznacza? Jeśli syn urodził się w ciągu roku, wykażesz ulgę tylko za miesiące jego życia.

Ulga obowiązuje na dzieci:

małoletnie;



bez względu na wiek, jeśli pobierają rentę lub zasiłek;



pełnoletnie uczące się lub studiujące do 25. roku życia;



pełnoletnie bez dochodów wyższych niż 3089 zł;

Podatek z tytułu ulgi prorodzinnej zmniejszą wyłącznie rodzice, opiekunowie prawni mieszkający z dzieckiem oraz rodziny zastępcze. Co ważne, liczniejsze rodziny nie muszą się przejmować kryterium dochodowym. Limit rocznych dochodów obowiązuje natomiast osoby z jednym dzieckiem. Muszą zmieścić się w kwocie 112 000 zł (samotni rodzice - w 56 000 zł).

Ulga na internet przez dwa kolejne lata

W tym roku wydatki na internet odliczy mniej osób. Zgodnie z przepisami, można je wykazać tylko przez dwa kolejne lata podatkowe. Podatnicy skorzystają z ulgi w maksymalnej wysokości 760 zł. Suma podwoi się tylko w przypadku rozliczenia małżeńskiego. Opłacasz internet w telefonie? Nic nie stoi na przeszkodzie, aby ten wydatek wykazać w PIT. Odliczeniu podlega zarówno usługa bezprzewodowa, jak i mobilna. Nie wliczają się natomiast koszty instalacji czy serwisu.

Opłaty za internet odlicza się od dochodu. Podstawę stanowią rachunki lub faktury VAT. Musi z nich jasno wynikać, kto korzysta z zakupionego abonamentu. Istotne są też informacje o: dostawcy, typie usługi i wysokości ponoszonych kosztów. Warto też przechowywać polecenie przelewu lub inny dowód zapłaty. Dokumentów nie trzeba dołączać do składanej deklaracji. Mogą się przydać w razie kontroli z urzędu skarbowego.

Honorowi dawcy krwi też mogą zyskać

Jesteś honorowym krwiodawcą? W rocznej deklaracji możesz odliczyć wartość przekazanej krwi lub jej składników. Wysokość ulgi zależy od nieodpłatnie oddanych litrów. Kobieta może w ciągu roku oddać maksymalnie 1,8 litra (4 razy po 450 ml), a mężczyzna - 2,7 litra (6 razy po 450 mln) pełnej krwi. Inaczej jest w przypadku osocza. Limit wynosi aż 25 litrów. Jak obliczyć wartość darowizny? Liczbę litrów krwi mnożymy przez 130 zł, czyli ustalony ekwiwalent pieniężny.

Ulga dla krwiodawców pozwala więc odliczyć maksymalnie 351 zł w przypadku mężczyzny i 234 zł dla kobiety. Oddane osocze uprawnia do nieco większej kwoty. Niezależnie od płci, podatnik odpisze od dochodu 3250 zł. Ważne jednak, aby nie przekroczyć 6 proc. dochodu wykazywanego w zeznaniu. Do tego limitu włączają się też darowizny na cele pożytku publicznego oraz cele kultu religijnego.

Ulga rehabilitacyjna. Odliczysz wydatki na leki

Osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie też skorzystają z ulgi. W drugim przypadku, dochód podopiecznych nie może być wyższy niż 9120 zł. Odliczyć można wszystkie opłaty na cele rehabilitacyjne lub potrzebne do ułatwienia wykonywania czynności życiowych. Co ważne, koszty nie mogły być wcześniej pokryte np. przez NFZ. Niektóre wydatki odpisuje się w całości. Inne są limitowane i pozwalają wykazać wyłącznie część sumy.

W ramach ulgi rehabilitacyjnej jest też szansa na odliczenie wydatków na lekarstwa. Odpisowi podlega nadwyżka ponad 100 zł miesięcznie. Podstawą jest zaświadczenie lekarza specjalisty o konieczności przyjmowania danych specyfików. Z dokumentu musi jasno wynikać, kto i jak długo wymaga kuracji. Jak potwierdzić wydatki z apteki? Przyda się faktura z informacją o kupującym i sprzedawcy.

Oszczędności na IKZE w deklaracji PIT

Wpłacasz oszczędności na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)? Możesz odliczyć roczne wpłaty od podstawy opodatkowania. Nie mogą one przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (prognozowanego na dany rok kalendarzowy). Dla aktualnych rozliczeń suma ta wynosi 4 866 zł (za 2016 rok). Wartość odpisu nie może przekroczyć wysokości uzyskanego dochodu.

Co uprawnia do ulgi? Dowody wpłat, na których znajdują się dane identyfikacyjne płatnika i odbiorcy, a także kwoty poniesionych wydatków. Na dokumencie musi się widnieć także czytelna data. Brak informacji o momencie wpłacenia środków może skomplikować rozliczenie w razie ewentualnej kontroli z urzędu skarbowego. Potwierdzeń nie trzeba dołączać do deklaracji. Trzeba je przechowywać aż do chwili wygaśnięcia zobowiązania podatkowego.