Aion Bank podsumował pierwszy miesiąc. Tyle pieniędzy wpłacili Polacy

Aion Bank wszedł na polski rynek 5 sierpnia. Na start oferuje trzy plany do wyboru. W zamian za jednorazową miesięczną opłatę, klient otrzymuje dostęp do określonego pakietu usług.

Klienci mogą wybrać między planem Light (0 zł m-c), Smart (29,99 zł m-c) lub All Inclusive (49,99 zł m-c). W ramach każdego z planów mają dostęp do konta oszczędnościowego. z początkiem tego miesiąca Aion dodał do swojej oferty kredyty.