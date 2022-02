Aion Bank radykalnie zmienił ofertę. Koniec m.in. z pożyczkami. Opuszcza Polskę?

Zacznijmy od spekulacji na temat przyszłości Aion Banku, który na lokalnym rynku działa niespełna pół roku . Bankier.pl informuje, że w najbliższym czasie to się nie zmieni. – Nie planujemy wycofania się z Polski – deklaruje w serwisie Marta Zalewska, rzecznik AB. Wyjaśnia, że drastyczna zmiana oferty, to efekt nowej strategii.

Zmiany dla obecnych i przyszłych klientów Aion Banku

Aion to w pełni cyfrowy bank . Podobnie jak Revolut. Nie ma fizycznych placówek. Cała obsługa konta odbywa się za pomocą strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Na start w Polsce AB przygotował trzy rodzaje kont, w tym jedno darmowe .

Klienci mogli wybrać między planem Light (0 zł m-c), Smart (29,99 zł m-c) lub All Inclusive (49,99 zł m-c) . W zależności od wybranego planu depozyty w złotych są oprocentowane 1 proc., 1,25 proc. lub 1,5 proc. w skali roku.

Stawiają na produkty antyiflacyjne

- Zgodnie z nową strategią skupiamy się na innym profilu klienta, który będzie chciał subskrybować dostęp do usług niedostępnych w tradycyjnej bankowości, zwłaszcza produktów antyinflacyjnych – mówi Marta Zalewska.

Pozytywnym sygnałem zmiany strategii ma być podwyżka oprocentowania kont oszczędnościowych. W planie Light wzrośnie do 1,5 proc, w Smart do 2 proc., a w All-Inclusive do 2,5 proc. w skali roku. Przypomnijmy, że oficjalnie inflacja w Polsce wynosi obecnie ponad 8 proc.