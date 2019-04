Awaria w banku Santander. Klienci żalą się na odrzucone transakcje

O awarii szybko dali znać klienci banku Santander. Przelew wisi w planowanych, a ok bus już anulował rezerwację, bo przez 30 minut nie doczekał się przelewu. BLIK też nie działa" - pisze jeden z nich na Facebooku.

"Jeśli tylko sytuacja ulegnie zmianie, od razu Was o tym poinformujemy. Bardzo mocno przepraszamy Was za te utrudnienia" - w ten sposób bank zwrócił się do swoich klientów.