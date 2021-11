Bank Millennium reaguje na karę od UODO. Zapowiada konkretny ruch

DanW 45 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Przesyłka rejestrowana zaginęła w firmie zewnętrznej (kurier), umowa z tą firmą zapewne obejmowała poufność danych itp. więc to nie Bank powinien ponieść karę a podwykonawca. Mój PIT zaginął kilka lat temu na Poczcie ale po wielu pismach otrzymałem ok 160 zł z Poczty Polskiej za reklamację i z US pismo że nie będę podlegał karze (WOW).