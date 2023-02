Bank reaguje na ostatnie wydarzenia. Podwyższa koszty związane z kredytami frankowymi

O swojej decyzji ING Bank Śląski poinformował w środowym komunikacie giełdowym . Tym samym instytucja finansowa podwyższyła koszty ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach obcych z 63 mln zł do 293 mln zł. To oznacza wzrost o 230 mln zł.

ING reaguje na opinię rzecznika TSUE

To przełoży się na wyniki firmy. Jak czytamy w komunikacie, koszty te obciążą wyniki spółki za czwarty kwartał 2022 r. Wynikają one ze zmiany założeń modelowych przyjętych do szacowania kosztów. "Szczegółowe informacje zostaną podane w rocznym raporcie finansowym za 2022 r." – zapowiada bank.