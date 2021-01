Bilion oszczędności w bankach. Rosną wartości depozytów

We wtorek Narodowy Bank Polski opublikował statystyki dotyczące podaży pieniądza. Wartym odnotowania wnioskiem jest to, że depozyty gospodarstw domowych w bankach w grudniu pierwszy raz w historii przekroczyły 1 bilion złotych.

Co jeszcze wynika z danych? Zobowiązania gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i samorządów wobec banków zwiększyły się o zaledwie 0,3 proc. rok do roku (do 1,26 bln zł), a w ujęciu transakcyjnym (po uwzględnieniu wpływu zmian kursów walutowych) nawet zmalały. Jednocześnie zadłużenie instytucji rządowych szczebla centralnego zwiększyło się o niemal 33 proc. rok do roku, do 411,7 mld zł - czytamy w "Rz".