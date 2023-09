Ceny mieszkań w Polsce puchną. Można temu zapobiec w prosty sposób

Rządowy program dopłat do zakupu pierwszego mieszkania wywołał gorączkę na rynku nieruchomości . Jak poinformował w miniony poniedziałek minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, w ciągu pierwszych 10 tygodni działania "bezpiecznego kredytu" złożono ponad 47,6 tys. wniosków kredytowych i podpisano blisko 7,7 tys. umów na łączną kwotę ok. 2,917 mld zł.

Niewątpliwie Bezpieczny kredyt 2 proc. napędził popyt na mieszkania. W sierpniu tego roku wartość wniosków kredytowych była trzykrotnie wyższa niż rok wcześniej — wynika z danych Biura Informacji Kredytowej (BIK), opublikowanych na początku września. W ubiegłym miesiącu o kredyt wnioskowało prawie 38,9 tys. osób. Ok. 60 proc. z nich — jak szacuje BIK — to uczestnicy rządowego programu. W procesie weryfikacji wnioskodawcy przez bank w bazie BIK nie ma możliwości oznaczenia, że zapytanie złożono w związku z programem.

Mieszkanie na wagę złota

Za przyrost tkanki mieszkaniowej w naszym kraju odpowiada głównie branża deweloperska. Przez ostatnie 10 lat deweloperzy wybudowali w Polsce ponad milion mieszkań. W tej chwili budują 6 na 10 mieszkań powstających w kraju, pozostałe 40 proc. to domy jednorodzinne. Jeśli chodzi o wszystkie mieszkania państwowe — komunalne, spółdzielcze, zakładowe, socjalne, TBS-y (Towarzystwa Budownictwa Społecznego), a także wybudowane w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus, który przeszedł do historii — nie stanowią one nawet 3 proc. produkcji budowalnej.