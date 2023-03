Deutsche Bank kolejną kostką domina. "EBC z niemieckim rządem zrobią wszystko, by go uratować"

– Gdy tylko pojawia się kryzys w sektorze bankowym, to Deutsche Bank znajduje się na pierwszym miejscu instytucji typowanych do upadku. Nie zakładałbym tego scenariusza. Europejski Bank Centralny (EBC) z niemieckim rządem zrobią wszystko, by go uratować, bo to byłaby wielka katastrofa – Lehman Brothers na miarę strefy euro – uspokaja w rozmowie z money.pl Piotr Kuczyński, analityk rynków finansowych Domu Inwestycyjnego Xelion.