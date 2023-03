"Atak na polski przemysł". Premier ostro o planach Brukseli

Dokument przewiduje, że już za cztery lata (od 2027 r.) wprowadzony zostanie limit emisji metanu – 5 ton na 1000 ton wydobytego węgla innego niż koksowy , a od roku 2031 – 3 tony gazu na 1000 ton węgla. Za przekroczenie norm mają grozić kary finansowe. Byłby to potężny cios w polskie górnictwo, zmusiłby nas do wcześniejszej likwidacji kopalń.

- Zgadzamy się z górnikami, że jest to bardzo poważny problem. Kolejna próba ataku na polski przemysł energetyczny i górniczy. Jest to próba, która powinna być zakończona. Są siły w Brukseli, które powinny wdrożyć bardzo radykalne rozwiązania z zakresie dyrektywy metanowej - mówił premier.

Premier: mamy bardzo bezpieczny system bankowy

- Niepokoi nas bankructwo jednego z największych banków europejskich Credit Suisse, ale także dzisiaj gwałtowny spadek cen akcji innego z banków europejskich (Deutsche Bank - przyp. red.). Sytuacja na rynku bankowym - europejskim, amerykańskim była przedmiotem naszej debaty. Wskazałem na kilka ryzyk wiążących się z sektorem finansowym. Kluczowe jest dziś to, aby małe i średnie firmy miały jak najłatwiejszy dostęp do kapitału. Polska ma dobrą sytuację gospodarczą na tle tego, co było dzisiaj przedstawiane. Mamy jeden z najniższych poziomów długu publicznego w porównaniu do innych krajów - przekonywał szef rządu w piątek po unijny szczycie.