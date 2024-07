Idą w ślady frankowiczów. Możliwa lawina pozwów

Jak dowiedział się serwis, Sąd Okręgowy w Częstochowie skierował 31 maja 2024 r. cztery pytania prejudycjalne (wstępne) do TSUE w sprawie WIBOR-u (sygn. akt I C 1226/23). Prawnicy frankowi nie mają wątpliwości, że pozytywny dla złotówkowiczów wyrok może doprowadzić do zalania sądów lawiną pozwów kredytobiorców.