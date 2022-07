Jak złożyć wniosek o wakacje kredytowe w banku Millennium?

Ustawowe wakacje kredytowe — kto może z nich skorzystać?

Po wprowadzeniu od 29 lipca 2022 r. ustawowych wakacji kredytowych nowe przepisy zapewnią możliwość zawieszenia spłat niemal każdemu kredytobiorcy . Wakacje kredytowe zostały wprowadzone przez rząd ze względu na ciężką sytuację finansową osób, które posiadają kredyty hipoteczne w złotówkach. Rosnące stopy procentowe i wysoka inflacja spowodowały, że raty kredytów wzrosły do takiego poziomu, że wiele osób nie jest w stanie poradzić sobie ze spłatą.

Zawieszenie spłaty będzie dotyczyć więc obecnego oraz przyszłego roku. Dodatkowym warunkiem jest to, aby umowa kredytowa była zawarta przed 1 lipca 2022 r., a termin zakończenia kredytu przypadał po 31 grudnia 2022 r. Kredytobiorca może skorzystać z wakacji kredytowych tylko dla jednej umowy kredytowej , nawet jeśli posiada ich więcej w tym samym lub w innych bankach. Banki zobowiązane są przyjąć wnioski od 29 lipca 2022 r. Jak wygląda to banku Millennium?

Wniosek o wakacje kredytowe w banku Millennium

Kredytobiorcy muszą pamiętać o tym, że wakacje kredytowe nie oznaczają, że bank anuluje wskazane raty kredytu, ponieważ są one jedynie przesunięte w czasie, co wydłuża okres kredytowania. W czasie wakacji kredytowych banki nie mogą naliczać odsetek ani pobierać opłat innych niż z tytułu ubezpieczeń, które są powiązane z umową kredytową. Warto pamiętać także o tym, że jeśli kredytobiorca korzysta ze standardowych wakacji kredytowych w banku Millennium (czyli zawieszenia spłaty jednej raty kredytu raz w roku) to decydując się na ustawowe wakacje kredytowe, bank skróci czas trwania standardowych wakacji.