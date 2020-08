Klienci banków odchodzą z kwitkiem. Strach przed drugą falą epidemii

Z danych Biura Informacji Kredytowej wynika, że popyt na kredyty hipoteczne odbudowuje się – czytamy w „Gazecie Wyborczej”. Bez wątpienia duży wpływ na to ma spadek oprocentowania kredytów, który wynika z obniżenia stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej.

Problemem jest jednej ostrożność banków, które w dobie pandemii są dalekie od rozdawania kredytów na prawo i lewo. Uważnie prześwietlają klientów i wymagają wyższego wkładu własnego, co jest problemem szczególnie dla młodych ludzi.

Eksperci, których opinie przytacza „Gazeta Wyborcza”, podają przykład kredytobiorców, których zdolność kredytowa przed pandemią wynosiła 500 tys. zł, a obecnie jest o połowę niższa. To zamyka drogę do zakupy własnego „M”.