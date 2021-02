Klienci tych banków słyszą groźby włamania się na konta. Oszuści w natarciu

Oszuści dzwonią do ofiary i podają się za pracownika banku. Ostrzegają klienta, że instytucja finansowa zaobserwowała na jego koncie lub za sprawą karty rzekome podejrzane transakcje. Na koniec zaś proszą o podanie danych do logowania, lub zachęcania do instalacji aplikacji, która je zdobędzie.