Kolejny długi weekend. Kiedy wysłać przelew, aby pieniądze doszły na czas?

Krajowa Izba Rozliczeniowa przypomina, że przelewy i polecenia zapłaty między bankami rozliczane są podczas trzech sesji o godz.:

9:30

13:30

16:00.

Odbywają się one w dni robocze, czyli od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Do tego w każdym banku odbywają się sesje wychodzące i przychodzące.