Koreańczycy boją się powtórki z Caracali. "Martwimy się o umowy"

Utrata władzy przez obóz Zjednoczonej Prawicy może zagrozić kontraktom wojskowym na sprzęt z Korei Południowej? Takie obawy mają tamtejsze firmy zbrojeniowe - pisze "Financial Times".

"Financial Times" przypomina jednak, że PiS do sfinansowania gigantycznych zakupów wykorzystało specjalny fundusz na wydatki nadzwyczajne, co spotkało się z krytyką ze strony obecnej opozycji. Wydatki te znalazły się bowiem poza kontrolą budżetu.